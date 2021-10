Investierte Anleger bleiben daher dabei, Neueinsteiger können spätestens bei einem Sprung über die charttechnischen Widerstände im Bereich von 147 Dollar wieder zugreifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 19.10.2021)



Mit Material von dpa-AFX



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

126,10 EUR -0,13% (19.10.2021, 09:57)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

126,20 EUR +0,65% (19.10.2021, 09:42)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

146,55 USD +1,18% (18.10.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (19.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das Apple-Event am gestrigen Montagabend habe - wie erwartet - ganz im Zeichen der neuen MacBooks und Prozessoren gestanden. Darüber hinaus habe der Tech-Riese aber auch einen neuen HomePod Mini sowie neue AirPods vorgestellt - und beweise damit wieder einmal hervorragendes Timing.Apple-Chef, Tim Cook, habe bei dem Online-Event mit dem Titel "Unleashed" zwei komplett neu gestaltete Laptops präsentiert: Mit dem neuen MacBook Pro, das mit 14 und 16 Zoll großen Bildschirmen erhältlich sein werde, revidiere Apple Design-Entscheidungen, die noch in der Ära des Design-Chef Jony Ive getroffen worden seien, der vor zwei Jahren Apple verlassen habe.So verfüge die Tastatur nicht mehr über das berührungssensitive Bedienelement Touchbar, sondern über herkömmliche Funktionstasten. Außerdem kehre der Netzteilanschluss MagSafe zurück, eine schnell lösende, magnetische Steckverbindung, die Sturzunfälle vermeiden sollte. Weiterhin hätten die beiden neuen Modelle wieder über zahlreiche Ports für den Anschluss von Peripheriegeräten und Speicherkarten verfügt, die unter Ive systematisch abgeschafft worden seien.Besonders spannend sei jedoch, was im Inneren stecke: Apple habe zwei neue Hochleistungs-Chipsysteme angekündigt, die erstmals in den neuen MacBook Pro-Modellen zum Einsatz kommen würden. Beim M1 Pro und M1 Max handle es sich um stark verbesserte Versionen des M1-Chips, den Apple vor einem Jahr vorgestellt habe.Die erste Auflage des M1 habe Apple dazu gedient, die Mikroprozessoren des Chipgiganten Intel im Einstiegs- und Mittelklasse-Segment der Macintosh-Computer abzulösen. Nun nehme der iPhone-Hersteller mit seinen eigenen Systemen auch den Markt der Hochleistungs-Laptops ins Visier. Damit sollten Anwender mit hohen Anforderungen an die Hardware - wie Entwickler, Programmierer, Grafikdesigner und Filmemacher - nicht länger auf die MacBooks mit Intel-Chips angewiesen sein.Der ursprüngliche M1-Chip habe in Testberichten bereits äußerst positive Bewertungen bekommen. Das Einsatzgebiet sei allerdings noch beschränkt gewesen. Beim M1 Pro verspreche Apple eine 70 Prozent bessere Prozessorleistung (CPU), eine doppelt so hohe Grafikleistung im Vergleich zum M1.Nachdem bereits im September neue iPhones und Watches vorgestellt worden seien, habe Apple am Montag noch die dritte Generation der Drahtlos-Kopfhörer AirPods nachgelegt. Diese seien neu designt worden und würden nun über die meisten Funktionen der teureren AirPods Pro verfügen. Die Funktion zur Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen bleibe jedoch weiterhin den Pro-Modellen vorbehalten.Ebenfalls überarbeitet worden sei der Smart-Speaker HomePod Mini. Der kleine Bluetooth-Lautsprecher sei künftig in fünf Farben erhältlich - eine Maßnahme, die Apple seit dem iPod Nano gerne nutze, um die Verkäufe anzukurbeln.Passend zu den neuen Kopfhörern und Lautsprechern sei zudem ein neuer Apple-Music-Tarif verkündet worden, der nur über Siri funktioniere. Mit 4,99 Euro pro Monat koste er nur Hälfte des Preises für das Standardabonnement - ein Angriff auf Streaming-Marktführer Spotify . Während das Standard-Abo auf allen denkbaren Geräten angewendet werden könne, lasse sich die Siri-Variante nur mit Apple-Hardware wie dem iPhone, iPad oder dem HomePod Mini verwenden.Sämtliche Neuheiten seien ab sofort bestellbar und würden bereits ab nächstem Dienstag (26. Oktober) ausgeliefert. Mit Blick auf das startende Weihnachtsgeschäft beweise Apple damit einmal mehr perfektes Timing. Speziell die neuen AirPods dürften - wie in den Vorjahren - ein beliebtes Weihnachtsgeschenk sein und dem Konzern im laufenden Quartal deutliches Wachstum in der Wearables-Sparte bescheren.Zudem würden die kurzen Vorlaufzeiten darauf hindeuten, dass Chip-Knappheit und Lieferkettenprobleme für den Tech-Riesen also ganz offensichtlich kein großes Thema seien - ein starkes Signal, auch für die Investoren.Nach anfänglichen Verlusten sei die Apple-Aktie am Montag ins Plus geklettert und letztlich rund 1,2 Prozent höher aus dem US-Handel gegangen. Hierzulande gehe es am Dienstag zum Handelsstart ebenfalls moderat aufwärts.