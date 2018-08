Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

169,92 EUR +4,29% (01.08.2018, 13:47)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

190,29 USD +0,20% (31.07.2018, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple: Nur eine Frage der Zeit, bis die Billionen-Grenze fällt - Klarer Kauf! AktienanalyseFür Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, ist die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ein klarer Kauf.Der Aktienprofi verweise darauf, dass bei Apple Umsatz, Gewinn und Ausblick besser als erwartet gewesen seien. Der Ausblick sei für ihn am wichtigsten, weil Apple immer sehr konservativ bezüglich der Prognosen sei. Für das Besondere bei Apple halte er, dass man in der Lage sei, die hohen Preise für die iPhones am Markt zu platzieren. Die Service-Umsätze seien stark gewachsen. Die schlechte Nachricht sei, dass Apple im 2. Quartal auf Platz 3 bei den größten Smartphone-Verkäufen zurückgefallen sei. Insgesamt denke der Börsenexperte, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis die Billionen-Grenze falle.Auf dem hohen Niveau ist die Apple-Aktie ein klarer Kauf, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.08.2018)Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:169,26 EUR +4,17% (01.08.2018, 13:32)