Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Um die E-Auto-Pläne von Apple sei es zuletzt wieder ruhiger geworden, doch nun sorge eine neue Personalie für Schlagzeilen: Der Tech-Riese habe laut Medienberichten eine langjährige Managerin des US-Autobauers Ford abgeworben. Doch genüge das, um nach dem unglücklichen Start des Projekts noch die Kurve zu kriegen?Laut Bloomberg habe Apple für sein Auto-Projekt Desi Ujkashevic eingestellt, die zuvor über 30 Jahre bei Ford gearbeitet und dort zuletzt die globale Abteilung für Fahrzeugsicherheitstechnik geleitet habe. Laut der Nachrichtenagentur habe die Ingenieurin in ihrer Karriere zahlreiche Top-Modelle des Konzerns mitentwickelt. Zuletzt sei sie auch an der Entwicklung neuer E-Auto-Modelle beteiligt gewesen.Ausschlaggebend für die Verpflichtung bei Apple dürfte neben ihrer Kenntnis von Sicherheitssystemen zudem auch ihre Erfahrung mit regulatorischen Themen sein. Denn wenn das kolportierte Apple Car tatsächlich ein autonom fahrendes E-Auto werden solle, werde sich der Tech-Riese in Zukunft wohl ausgiebig mit den Verkehrs- und Regulierungsbehörden auseinandersetzen müssen.Apple selbst habe sich zu der Personalie bislang nicht offiziell äußern wollen. Ford habe gegenüber Bloomberg jedoch den Weggang von Ujkashevic bestätigt.Dass Apple weitere Top-Manager aus der Autobranche anheuere, sei ein Zeichen, dass hinter den Kulissen weiter an einem Apple Car gearbeitet werde - obwohl vor allem im vergangenen Jahr zahlreiche hochrangige Mitarbeiter bin hin zum damaligen Projekt-Chef Doug Field das Weite gesucht hätten. Zu konkreten Details des Vorhabens schweige der Konzern aber auch weiterhin eisern.Bleibe das Problem, dass die Konkurrenz im Markt für E-Autos stetig steige. Denn neben E-Auto-Pionier Tesla und dessen jüngeren Rivalen wie Lucid oder Rivian würden auch etablierte Autobauer die Elektrifizierung ihrer Flotten vorantreiben. Und mit jedem Kilometer, den deren Autos auf den Straßen der Welt unterwegs seien, wachse der Vorsprung auf Apple.Spekulationen über das Apple-Auto würden Zukunftsmusik bleiben, bis das Unternehmen selbst handfeste Informationen dazu preisgebe. "Der Aktionär" sei jedoch überzeugt: Wenn jemand die Ressourcen habe, um in diesem Bereich für eine Überraschung zu sorgen, dann sei es Apple.In jedem Fall würden die Spekulation rund um künftige Produkte und Projekte für Fantasie sorgen und neben dem starken operativen Geschäft und der großzügigen Beteiligung der Aktionäre am finanziellen Erfolg einen weiteren Aspekt der Investmentstory von Apple liefern.Die Kaufempfehlung gilt daher weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link