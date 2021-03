Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL).Dank neuen iPhones, iPads, Macs und Watches habe bei Apple zuletzt das starke Hardware-Geschäft im Fokus vieler Anleger und Analysten gestanden. Doch auch die Service-Sparte habe sich zum Jahresende sehr gut entwickelt. Im laufenden Quartal könnte sie wieder stärker in den Fokus rücken und für eine Überraschung sorgen, glaube Analyst Amit Daryanani von Evercore ISI.Bereits im ersten Quartal des bis Ende September laufenden Geschäftsjahrs 2021 habe Apple in der Service-Sparte einen Umsatzanstieg um 24 Prozent auf einen neuen Rekordwert von rund 15,8 Milliarden Dollar verzeichnet. Der Analyst glaube, dass der Tech-Konzern auch im laufenden zweiten Quartal weitere Zuwächse in diesem Bereich verzeichnen könne.Die Umsätze im App Store seien im Februar um weitere 30 Prozent gewachsen, schreibe er in einer aktuellen Studie. Auch für das gesamte zweite Quartal habe er einen 30-prozentigen Anstieg des Umsatzes der App-Store-Entwickler auf 4,4 Milliarden Dollar errechnet. Im Januar schätze er das Plus sogar auf 40 Prozent.Damit sei Daryanani deutlich optimistischer als die übrigen Wall Street-Analysten, die für den selben Zeitraum bislang im Schnitt einen Rückgang des Service-Geschäfts um 16 Prozent auf dem Zettel hätten. Die anhaltend hohen Download-Zahlen im App Store würden seiner Meinung nach die Chancen erhöhen, dass das Service-Geschäft die Konsens-Schätzungen im zweiten Quartal deutlich übertreffe.Mittelfristig rechne der Experte damit, dass Apple die Service-Umsätze pro Jahr im Schnitt um je 19 Prozent steigern könne. Gelinge das, würde der Spartenerlös zum Ende des Geschäftsjahrs 2024 die 100-Milliarden-Dollar-Marke knacken. Auf diesem Niveau würde der Bereich rund 30 Prozent des Konzernumsatzes und 45 Prozent des Bruttoertrags beisteuern.Angesichts dieser Aussichten habe Daryanani sein "overweight"-Rating für die Apple-Aktie mit einem Kursziel von 163 Dollar bestätigt.Bei den Q1-Zahlen habe der Fokus vieler Anleger auf den Eckdaten zum brandneuen iPhone 12 gelegen, doch auch das Service-Geschäft habe sich hervorragend entwickelt. Im laufenden zweiten Quartal könnte dies wieder stärker in den Vordergrund rücken und der Apple-Aktie neue Impulse liefern.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" bleibt jedenfalls bullish und bestätigt die Kaufempfehlung. (Analyse vom 03.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link