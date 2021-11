Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

131,74 EUR +0,55% (15.11.2021, 19:50)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

131,52 EUR +0,41% (15.11.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

150,055 USD +0,04% (15.11.2021, 20:44)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Wer aktuell ein iPhone 13 bei Apple bestelle, müsse vergleichsweise lange auf die Auslieferung des Geräts warten. Schuld daran seien der Chipmangel und Verzögerungen in den globalen Lieferketten. Aktuelle Daten würden allerdings auf eine leichte Verbesserung des Angebots und eine unverändert hohe Nachfrage hindeuten.Eine Analyse der Lieferzeiten für die aktuellen iPhone-Modelle von JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee zeige, dass sich die Lage zuletzt langsam gebessert habe. Neun Wochen nach dem offiziellen Verkaufsstart seien die Wartezeiten moderat gesunken, aber nach wie vor höher als zum selben Zeitpunkt in der Verkaufshistorie des Vorgängermodells iPhone 12 im Vorjahr, zitiere das Brancheportal appleinsider.com aus der Studie.Der Experte ziehe aus dieser Entwicklung positive Schlüsse: Die leicht sinkenden Wartezeiten werte er Indiz für eine Verbesserung der Angebotssituation. Dass sie in den USA trotzdem stabil bleiben und in China trotz sinkender Tendenz auf dem höchsten Niveau liegen würden, deute auf solide Nachfrage-Trends hin, so Chatterjee. Die sei seiner Ansicht nach ein gutes Zeichen für die globale Nachfrage nach der iPhone-13-Serie im Vergleich zu den Erwartungen der Investoren, die von einem schwächeren Verkaufszyklus als beim Vorgängermodell ausgehen würden. Er habe seine Kaufempfehlung für die Apple-Aktie bekräftigt.Chipmangel und Lieferkettenprobleme hätten Apple im vergangenen Quartal nach Unternehmensangaben 6 Mrd. USD Umsatz gekostet und würden das Geschäft im laufenden Quartal wohl noch stärker belasten. Anleger sollten dabei aber im Hinterkopf behalten, dass es sich dabei um ein temporäres Problem auf der Angebotsseite handele. Zudem sei Apple dank üppiger Cash-Reserven und flexibler Produktionskapazitäten relativ gut aufgestellt, um diese schwierige Phase durchzustehen. An der positiven Langfrist- Einschätzung des "Aktionärs" habe sich daher nichts geändert. Investierte Anleger sollten weiterhin dabeibleiben. Mutige Neueinsteiger könnten die aktuelle Stabilisierung knapp unterhalb des Allzeithochs wieder zum Aufbau einer Position nutzen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.11.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link