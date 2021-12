Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die außerordentliche Finanzkraft von Apple sei auch der US-Ratingagentur Moody’s nicht entgangen. Kurz vor dem Jahreswechsel habe sie das langfristige Kreditrating für den iPhone-Konzern auf die Bestnote "Aaa" mit stabilem Ausblick erhöht. Diese Top-Wertung bekämen nicht viele.Zur Begründung für das Upgrade auf die höchstmögliche Bonitätsstufe verweise die Rating-Agentur auf Apples "außergewöhnliche Liquidität" und die robuste Gewinnentwicklung. "Das sehr starke Geschäftsprofil von Apple spiegelt die beträchtliche Größe, eine große installierte Basis von Produkten und Nutzern seiner Dienste, eine starke Kundenbindung und eine erstklassige Markenpositionierung wider", so Analyst Raj Joshi.Der Analyst erwarte, dass Apple das operative Ergebnis auch in den nächsten zwei bis drei Jahren weiter steigern könne. Am "außergewöhnlich starken Liquiditätsprofil" werde sich in den nächsten drei bis fünf Jahren nichts ändern, zitiere die Nachrichtenagentur Bloomberg aus dem Moody’s Bericht.Mögliche Risiken würden darin natürlich auch genannt: So müsse sich Apple auf kürzere Produktzyklen und sich wandelnde Kundenvorlieben einstellen und eine große, komplexe Lieferkette. An der Spitzenbewertung für den Tech-Riesen ändere das aber nichts. Durch das Upgrade klettere Apple auch gemessen an der Bonitätsnote auf eine Stufe mit Top-Unternehmen wie Microsoft und Johnson & Johnson.Für den "Aktionär" ist die Apple-Aktie ohnehin ein Basisinvestment und einer der Favoriten für das kommende Jahr, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 22.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: