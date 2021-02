Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Berichte, die auf einen Einstieg von Apple ins Geschäft mit Elektroautos hindeuten würden, würden immer konkreter. Laut einem Zeitungsartikel suche die Hyundai-Tochter Kia bereits nach Partnern für den Bau eines Elektroautos von Apple im US-Bundesstaat Georgia. Eine offizielle Bestätigung stehe allerdings nach wie vor aus.Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider berichte, hätten die Südkoreaner mit möglichen Partnern über ein mehrere Milliarden US-Dollar schweres Investitionspaket gesprochen. Im Detail solle es darum gehen, dass Kia 2024 damit beginnen könnte, Autos unter der Marke des kalifornischen Technologiekonzerns zu bauen. Die Konzernmutter Hyundai habe dazu mit Apple über ein Investment i.H.v. 3 Mrd. USD gesprochen.Im ersten Jahr könnten in einer solchen Vereinbarung bis zu rund 100.000 Autos in Georgia gebaut werden. Kia betreibe bereits ein Werk im US-Bundesstaat. Über die Größenordnung des möglichen Deals habe auch die koreanische Zeitung "DongA Ilbo" bereits berichtet. Beschlossen sei aber noch nichts.Apple habe die seit Jahren umgehenden Gerüchte um einen Plan zum Einstieg in die Autobranche nie bestätigt. Fraglich sei u.a., in welchem Ausmaß Apple selbst am Bau von Autos beteiligt wäre oder nur Technik und Software beisteuere. Laut einem Bericht von CNBC wolle Apple die Hard- und Software selbst entwickeln.Mögliche Elektroauto-Pläne von Apple hätten zwar bereits einige Skeptiker auf den Plan gerufen, würden für den Tech-Konzern laut Berechnungen der Analysten von Morgan Stanley aber auch enormes Marktpotenzial bergen. Mittlerweile sorge das Thema Elektroauto auch bei der Apple-Aktie für etwas mehr Bewegung, nachdem in den letzten Wochen v.a. die Papiere der potenziellen Apple-Partner Hyundai und Kia stark profitiert hätten. Die Kaufempfehlung des "Aktionärs" für die Apple- Aktie gelte weiterhin, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.