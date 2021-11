Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die globalen Lieferkettenprobleme hätten mittlerweile auch den US-Konzern erfasst und Apple im abgelaufenen Quartal 6 Mrd. USD Umsatz gekostet. Für die Kunden würden sie längere Wartezeiten bedeuten, bis sie ihr gewünschtes Produkt in den Händen halten könnten. Besonders dramatisch sei die Lage allerdings bei einem Produkt.Bis zu zwölf Wochen Lieferzeit müssten Kunden aktuell einkalkulieren, die das kontrovers diskutierte, exklusive Poliertuch von Apple kaufen wollten. Nach Recherchen der "New York Times" sei es damit aktuell das Apple-Produkt mit der längsten Lieferzeit. Selbst auf das iPhone 13 oder die brandneuen MacBook-Pro-Modelle, die im Oktober offiziell vorgestellt worden seien, müssten Kunden in den USA und hierzulande "nur" drei bis fünf Wochen warten.Happige 19 USD bzw. 25 Euro koste das Mikrofasertuch, doch das scheine die Apple-Fans nicht zu stören oder gar abzuschrecken, im Gegenteil: Um das Accessoire sei im Internet ein regelrechter Hype ausgebrochen. Dass ihm die "New York Times" einen ausführlichen Artikel widme, sage bereits viel aus. Zudem gebe es auf Twitter und anderen Social-Media Plattformen hitzige Diskussionen um das Tuch und bei YouTube posten Nutzer Unboxing Videos und Erfahrungsberichte.Neben sagenhaften Gewinnmarge, an die wohl kein anderes Apple-Produkt herankomme, liefere das Putztuch dem Tech-Riesen auch noch jede Menge Aufmerksamkeit. Ob von vorne herein beabsichtigt oder nicht: Apple sei damit ein Marketing-Coup gelungen.Analysten würden allerdings darauf verweisen, dass Chip-Engpässe und Lieferschwierigkeiten ein temporäres Problem seien, das überdies alle Unternehmen und Branchen mehr oder weniger stark treffen würden. Ihre überwiegend positiven Einschätzungen zur Apple-Aktie hätten sie daher nach den Zahlen bestätigt.Auch "Der Aktionär" bleibe auf lange Sicht optimistisch für Apple. Investierte Anleger sollten daher kein Stück aus der Hand geben und dabeibleiben. Schnäppchenjäger könnten sich im Bereich der charttechnischen Unterstützung bei 140 USD für (Nach-) Käufe auf die Lauer legen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.