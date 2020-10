Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Im sehr schwachen Gesamtmarkt sei am Mittwoch auch die Apple-Aktie unter Druck geraten und letztlich fast fünf Prozent tiefer aus dem US-Handel gegangen. Am heutigen Donnerstag (29. Oktober) stünden nach Börsenschluss aber die Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020 auf der Agenda. Würden sie der Aktie wieder positive Impulse liefern?Laut aktuellster Daten von "Bloomberg" würden die Analysten für das Geschäftsjahr 2020, das am 30. September geendet habe, im Schnitt mit einem Umsatzplus von knapp fünf Prozent auf 273,1 Milliarden Dollar rechnen. Beim Gewinn pro Aktie werde im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um neun Prozent auf 3,24 Euro erwartet.Im vierten Quartal dürfte Apple dabei allerdings etwas schwächer abgeschnitten haben als im Vorjahreszeitraum: Im Schnitt hätten die Experten einen Umsatzrückgang um ein knappes Prozent auf 63,5 Milliarden Dollar auf dem Zettel. Das EPS werde mit 0,70 Dollar rund sieben Prozent unter dem Vorjahreswert erwartet.Der Grund für den erwarteten Rückgang in Q4 liege auf der Hand: Unter anderem wegen der Corona-Pandemie seien Präsentation und Verkaufsstart der neusten iPhone-Generation in diesem Jahr erst in den Oktober oder gar November gefallen - und damit in das erste Quartal des gebrochenen Geschäftsjahrs von Apple. Als eins der umsatz- und margenstärksten Produkte im Apple-Portfolio habe das natürlich auch Auswirkungen auf die Zahlen.Obwohl die Mehrzahl der Analysten im Vorfeld der Zahlen klar bullish für die Aktie eingestellt sei, habe sie sich dem jüngsten Abverkauf nicht entziehen können. Alleine am Mittwoch sei es um 4,6 Prozent abwärts gegangen. Schuld daran sei allerdings der schwache Gesamtmarkt gewesen, wo angesichts der global steigender Corona-Fälle und der nahenden US-Präsidentschaftswahl die Angst umgegangen sei.Auch wenn die Unsicherheit zumindest kurzfristig hoch bleiben dürfte: Investierte Anleger lassen sich davon nicht aus der Ruhe bringen und bleiben dabei, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Neueinsteiger könnten bei Apple weiterhin zugreifen und auf positive Impulse durch die Zahlen am Abend setzen. Die langfristigen Aussichten seien unverändert stark. (Analyse vom 29.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: