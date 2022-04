Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Zahlreiche Analysten hätten sich bereits zu der weniger starken Nachfrage bei den aktuellen iPhones geäußert. Jetzt warne auch der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi-Kuo vor einer Schwäche bei der jüngsten Smartphone-Generation. Der Experte sehe aber auch positive Impulse für die Nachfrage.Obwohl das iPhone SE fast ausschließlich beim Zulieferer Pegatron hergestellt werde, der aktuell die Produktion wegen Corona-Infektionen gestoppt habe, sei laut Kuo in vielen Online-Shops das Gerät noch immer verfügbar. Ein Hinweis, dass die aktuell vollen Lagerbestände die verhaltene Nachfrage durchaus bedienen könnten, tweete Kuo. Er weise aber auch darauf hin, dass die Lieferzeiten beim MacBook Pro sich seit dem China-Lockdown um drei bis fünf Wochen verlängert hätten. Das sei ein Hinweis für die starke Nachfrage nach den margenstarken High-End-Produkten.Margenstarke Geräte und hohe Ausgaben im App-Store könnten die Gewinnentwicklung von Apple trotz der Schwächen beim iPhone SE stützen. "Der Aktionär" bleibe daher von der Apple-Aktie überzeugt - insbesondere nachdem das Papier in den vergangenen Wochen in einem schwachen Gesamtmarkt relative Stärke bewiesen habe, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.04.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: