Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (20.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).Die Apple-Aktie sei am gestrigen Handelstag weiter gefallen und habe dabei eine wichtige charttechnische Marke unterschritten. Die neu vorgestellte Generation von iPhone-Modellen habe bisher noch nicht für den erhofften Kaufimpuls sorgen können. Die Aktie zeige sich daher eher schwach und drohe gerade weiter zu fallen. Das sei nun zu beachten.Seitdem die Apple-Aktie am 2. September das Allzeithoch bei 137,98 Dollar erreicht habe, habe der stark überhitzte Wert korrigiert und sei dabei innerhalb von zwei Wochen bis knapp über die 100-Dollar-Marke gefallen. Von dort aus habe sich die Aktie wieder erholt und vergangene Woche im Vorfeld des Apple-Events ein Zwischenhoch bei 125,39 Dollar markieren können.Die Euphorie habe jedoch verblasst und es sei erneut zu Gewinnmitnahmen gekommen. Der Kurs habe dabei gestern die 50-Tage-Linie bei 117,12 Dollar nach unten durchbrochen und damit ein Verkaufssignal ausgelöst.Zudem könnten sich die Durchschnittslinien des MACD-Indikators schon heute kreuzen und damit einen weiteren Verkaufsimpuls generieren. In diesem Fall wäre ein Rücksetzer bis rund 112 Dollar wahrscheinlich. Falle der Kurs auch darunter, sollte die 100-Tage-Linie bei etwa 105 Dollar Halt bieten.Apple bleibt ein Basisinvestment, die Kaufempfehlung gilt weiterhin, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: