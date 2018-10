Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (26.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Wedbush-Analyst Daniel Ives habe sich vor wenigen Tagen mit einem Kursziel für die Apple-Aktie von 310 USD herausgewagt. Derzeit gestehe der Markt dem US-Konzern ein KGV von 17 auf Basis der 2019-er-Konsensprognose zu. Wenn Apple nun tatsächlich die ableitbaren 16,88 USD Gewinn je Aktie erreichen könne, wäre ein Kurs von 287 USD ableitbar. Weniger als die 310 USD von Wedbush, aber immerhin noch 30% über dem aktuellen Aktienkurs.Es verstehe sich von selbst, dass dafür sowohl operativ als auch am Aktienmarkt viel richtig laufen müsse. Unrealistisch seien solche Größenordnungen allerdings nicht. Damit bleibe die Apple-Aktie im Falle eines Abverkaufs ein klarer Kauf. Ideale Auffanglimits lägen zwischen dem GD 200 bei 190 USD und 205 USD, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.10.2018)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:190,22 Euro -1,69% (26.10.2018, 17:35)