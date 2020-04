Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

224,25 EUR +1,70% (02.04.2020, 13:55)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

224,25 EUR -0,42% (02.04.2020, 13:49)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

240,91 USD -5,26% (01.04.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bisher hätten Apple-Kunden, die auf ihren Geräten Amazons Prime Video nutzen wollten, leer ausgehen müssen. Der Grund dafür sei die Weigerung Amazons gewesen, bei jedem durchgeführten Kauf über das mobile Zahlungssystem von Apple eine 30%-ige Gebühr an den iPhone-Hersteller abzuführen. Nun hätten sich die beiden US-Konzerne einigen können. Mit dem "Programm für Premium-Video-Entertainment-Apps" erlaube Apple jetzt allen Prime-Video-Nutzern die Zah¬lungs¬op¬tio¬nen ihres Amazon.com-Kontos zu verwenden, um Filme oder Serien bei Prime Video anzugucken.Die Kooperation zwischen Apple und Amazon.com bringe für beide Tech-Giganten nur Vorteile. Apple baue sein breites Serviceangebot noch weiter aus und erfülle damit den Wunsch vieler seiner Kunden. Amazon.com bekomme hingegen mit seinem Prime-Video-Angebot Zugriff auf die gewaltige Nutzerbasis von Apple, was diesen Service noch erfolgreicher machen sollte. Sowohl Apple als auch Amazon.com würden zu den laufenden Empfehlungen des "Aktionärs" gehören und auch in der aktuellen Krise ein Kauf bleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.04.2020)Hinweis:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Amazon, Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: