Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (13.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Mit einem der größten Produktlaunches vor allem beim iPhone gehe es für Apple in das Weihnachtsgeschäft. Das Wertpapier sei nach der Produktvorstellung erst einmal auf Tauchstation gegangen - wie vom "Aktionär" erwartet. Wie gehe es jetzt weiter?Große Bildschirme - das sei das Markenzeichen der neuen iPhones, die das Unternehmen in das Weihnachtsgeschäft schicke. Die neuen Modelle hätten einige Neuerungen parat: So verzichte man auf den Home-Button, der einst die Smartphone-Bedienung geprägt habe. In die Computer-Uhr Apple Watch habe Apple erstmals auch ein EKG-Messgerät eingebaut. Die Funktion werde jedoch zunächst nur in den USA verfügbar sein, wo sie von der Gesundheitsaufsicht FDA freigegeben worden sei.Dem iPhone X spendiere Apple einen leistungsstärkeren Chip und verbesserten Bildschirm. Das iPhone Xs habe eine unveränderte Bildschirm-Diagonale von 5,8 Zoll. Jetzt gebe es zusätzlich auch die größere Version iPhone Xs Max mit 6,5-Zoll-Display. Ihr Gehäuse sei in etwa so groß wie bei den bisherigen Plus-Modellen, der Bildschirm fülle jedoch mehr Platz aus.Das teuerste der neuen iPhones werde in Deutschland 1.649 Euro kosten. Apple pushe die Durchschnittpspreise also weiter nach oben. Gleichzeitig würden die Preise für das iPhone Xs wie bei der Vorgängerversion bei 1.149 Euro beginnen. Neu sei der unter anderem im wichtigen chinesischen Markt populäre Farbton Gold.Neben besseren Kameras und Displays sei insbesondere die zusätzliche fest eingebaute eSIM-Karte, die auf Netze verschiedener Betreiber umprogrammiert werden könne und in den neuen teureren Modellen verbaut werde. Damit werde man ein iPhone mit zwei Telefonnummern nutzen können.Dass Apple mit dem Preis für die neuen iPhones weiterhin im oberen Preissegment aktiv sei und den Durchschnittspreis weiter erhöhe, sei wenig überraschend. Das iPhone X sei schon trotz stolzer Preise von über 1.000 USD in jedem Quartal das bestverkaufte Modell gewesen und habe Apple höhere Profite gebracht. Eine wirkliche Überraschung habe Tim Cook jedoch nicht im Gepäck gehabt. Entsprechend sei der Titel nach dem Event um gut ein Prozent ins Minus gerutscht.Es ist daher gut möglich, dass es bei der nach wie vor günstigen Apple-Aktie noch einmal günstigere Einstiegskurse geben wird, so Markus Horntrich, Chefredakteur von "Der Aktionär". Ein Abstauberlimit bei 180 Euro könnte durchaus erreicht werden. (Analyse vom 13.09.2018)