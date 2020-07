Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

319,50 EUR -1,04% (28.07.2020, 16:28)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

318,95 EUR +0,06% (28.07.2020, 16:18)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

374,52 USD -1,24% (28.07.2020, 16:19)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie gehöre zu den Überfliegern der vergangenen Monate. Seit dem Corona-Tief Mitte März habe der Wert über 70% zugelegt. Am Donnerstag lege der Technologiegigant seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Analysten würden mit einem Umsatz von 52,32 Mrd. USD rechnen. Das wäre ein leichter Rückgang von knapp 3%. Beim Gewinn je Aktie würden die Experten von 2,07 USD ausgehen - im Vergleich zum Vorjahr entspreche das einem Gewinnabschlag von 5%."Der Aktionär" bleibe für die Apple-Aktie langfristig positiv gestimmt. Mit einem KGV von 30 für das aktuelle Jahr sei das Papier kein Schnäppchen, aber auch noch nicht überteuert. Die Apple-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.07.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor Pierre Kiren hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Börsenplätze Apple-Aktie: