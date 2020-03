Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

232,55 EUR +1,55% (20.03.2020, 14:56)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

232,80 EUR +1,20% (20.03.2020, 14:41)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

248,98 USD +1,72% (20.03.2020, 14:41)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (20.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple lasse nach wochenlangen Produktionsengpässen in China nur noch zwei iPhones eines Modells pro Bestellung in seinem Online-Store kaufen. Das heiße, Kunden bekämen seit Freitag eine Warnmeldung, wenn sie zum Beispiel drei Geräte des iPhone 11 Pro zu ihrem Warenkorb hinzufügen würden - bei zwei iPhone 11 Pro und einem iPhone 11 gebe es dagegen keine Probleme. Apple habe bereits im Februar gewarnt, dass es wegen der Coronavirus-Krise zeitweise Engpässe bei den iPhone-Beständen geben könnte. Die Fabriken der Apple-Fertiger wie Foxconn seien nach den Ferien zum chinesischen Neujahrsfest wegen Reisebeschränkungen deutlich langsamer hochgefahren worden als geplant.Die Apple-Stores außerhalb Chinas seien bis auf weiteres geschlossen und Kunden müssten auf den Online-Shop ausweichen. Die gut 40 Läden in China seien inzwischen wieder normal geöffnet.Zwei Jahre nach der letzten größeren Produkt-Offensive im Markt der Tablet-Computer habe Apple am Mittwoch vier neue iPad-Modelle vorgestellt. Die neuen iPad Pro seien mit einem schnelleren A12Z Bionic Chip ausgestattet worden. Vor allem Augmented-Reality-Anwendungen (AR) sollten von der besseren Hardware-Ausstattung profitieren, zu der auch eine neuentwickelte Ultraweitwinkel-Kamera und ein neuartiger Lidar-Scanner gehören würden. Bei AR würden virtuelle Inhalte mit der realen Umgebung gemischt angezeigt. Mit Lidar-Scannern würden zum Beispiel selbstfahrende Autos ihre Umgebung abtasten. Mit den neuen iPad-Modellen baue Apple nach Einschätzungen von Experten seine Führung im oberen Marktsegment aus.Die Vorstellung der neuen Geräte mache deutlich, dass es auch noch ein Leben nach Corona gebe. Zudem sitze Apple ebenso wie der Großaktionär Warren Buffett auf gewaltigen Cash-Bergen, die in der aktuellen Situation absolut Gold wert seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Mit Material von dpa-AFXHinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nach-folgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.