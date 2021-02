Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (26.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) weiterhin ein Basisinvestment.Das Hin und Her im Hinblick auf eine mögliche Partnerschaft zwischen Apple und dem südkoreanischen Autobauer Hyundai oder dessen Tochter Kia gehe weiter. Trotz des Dementis vor einigen Wochen gebe es noch Potenzial für eine Kooperation der Unternehmen, heiße es jetzt in einem koreanischen Medienbericht.Das Onlineportal "Chosun Biz" berichte am Freitag, dass Apple und Kia im letzten Jahr beschlossen hätten, in acht Sektoren - einschließlich E-Autos - kooperieren zu wollen. Es sei auch eine entsprechende Absichtserklärung (MOU) unterzeichnet worden. In dem Artikel, aus dem die Nachrichtenagentur "Reuters" zitiere, werde zudem angezweifelt, dass die Gespräche zwischen Apple und Kia tatsächlich komplett auf Eis gelegt worden seien."Selbst, wenn die Verhandlungen über elektrische Fahrzeuge scheitern, kann man über viele Punkte in anderen Bereichen diskutieren. Wir blicken daher weiterhin zuversichtlich auf die Möglichkeit einer Partnerschaft zwischen beiden Parteien", habe eine namentlich nicht genannte Quelle gesagt, die mit dem Stand der Gespräche vertraut sein solle.Abseits von klassischen Elektroautos könnte es dabei etwa um Mobilitätskonzepte für die "letzte Meile" gehen, berichte "Chosun". Vertreter der involvierten Unternehmen hätten sich dazu allerdings nicht offiziell äußern wollen.Analysten hätten sich derweil auch das Statement noch einmal genauer angesehen, mit dem Hyundai die Gespräche mit dem Tech-Riesen zu Monatsbeginn dementiert habe. Darin heiße es explizit, dass man keine Verhandlungen über die Entwicklung "autonomer Fahrzeuge" führe. In anderen Bereichen könnten Apple und Hyundai-Kia also sehr wohl noch Gespräche über eine Kooperation führen, glaube etwas Analyst Kevin Yoo von eBEST Investment & Securities.Für positive Impulse sorge die Meldung zunächst aber nur bei den Anteilsscheinen von Kia, die an der Börse in Seoul am Freitag bis zu acht Prozent zugelegt hätten. Die Apple-Aktie werde derweil weiterhin vom schwachen Umfeld für Tech-Werte belastet und sei am Donnerstag fast 3,5 Prozent schwächer aus dem US-Handel gegangen. Das schmerze natürlich, längerfristig orientierte Anleger sollten aber Ruhe bewahren. An den positiven Aussichten von Apple habe sich nichts geändert.Die Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link