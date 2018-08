XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

169,0401 EUR +4,04% (01.08.2018, 10:04)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

169,00 EUR +3,65% (01.08.2018, 10:19)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 190,58 (31.07.2018)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das Unternehmen habe in Q3 2017/2018 sowohl beim Umsatz als auch Gewinn die Prognosen der Analysten übertroffen. Nur bei den iPhone-Verkäufen sei es hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Apple habe es jedoch durch höhere Preise bei den Smartphone-Verkäufen kompensiert.Besonders erfreulich seien die Zahlen für das Service-Geschäft gewesen: Zwischen April und Juni seien die Erlöse um satte 31% auf 9,6 Mrd. USD im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Auch das Segment "Other Products", zu dem unter anderem die Apple Watch und iPods dazu zählen würden, habe sich prächtig entwickelt. Apple habe in diesem Bereich ein Wachstum von 37% auf 3,7 Mrd. USD verzeichnen können. Trotzdem erlöse das iPhone weiterhin den Löwenanteil des Apple-Umsatzes.Tim Cook habe einmal mehr ein hervorragendes Quartal mit Apple abgeliefert. Könne das Wertpapier die nachbörslichen Kursgewinne bestätigen und im Anschluss ausbauen, würden neue Rekordstände winken und die historische Billionen-Bewertung rücke näher.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: