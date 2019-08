Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (22.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bereits vergangene Woche hätten sich Apple-CEO Tim Cook und US-Präsident Donald Trump getroffen. Jetzt bestätige Trump, dass Cook ein großartiger Geschäftsführer sei und er ihm womöglich helfen könne. Gute Neuigkeiten für Apple-Aktionäre, auch wenn die Begründung etwas eigenartig anmute. Denn der US-Präsident sei begeistert, dass Cook ihn anrufe, wenn ein Problem auftauche.Das Problem, das aktuell im Raum stehe, seien die zusätzlichen Zölle im Handelsstreit, die sich insbesondere auf Apple negativ auswirken dürften. Der US-Konzern lasse fast alle seine Produkte in China fertigen. Würden die neuen Zölle ab dem 15. Dezember in Kraft treten, müsse Apple daher mit Margeneinbußen oder, wenn die Zölle an den Verbraucher weitergegeben würden, mit einer niedrigeren Nachfrage rechnen. Zudem sei der Konkurrent Samsung, der nicht nur in China, sondern auch in Vietnam und Südkorea produziere, von den Zöllen weniger betroffen und habe damit einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber Apple.Es bleibe weiterhin unklar, wie es für Apple im Handelsstreit weitergehe. Aktueller Stand sei, dass ab dem 15. Dezember Importzölle auf iPhones, iMacs, MacBooks und Co kommen würden. Die Apple-Aktie bleibe damit kurz- bis mittelfristig ein Spielball der Politik. Langfristig orientierte Anleger würden sich aktuell auf die Börsenweisheit: "Politische Börsen haben kurze Beine" besinnen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2019)