Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

123,86 EUR -0,88% (19.08.2021, 11:26)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

123,62 EUR -2,52% (19.08.2021, 11:12)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

146,36 USD -2,55% (18.08.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (19.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Konzern werde im Herbst die nächste Generation des iPhones auf den Markt bringen und wie immer gebe es im Vorfeld allerhand Spekulationen. Sie würden sich nicht nur um die technischen Neuerungen bei den Smartphones, sondern auch um den Zeitpunkt für deren offizielle Präsentation drehen. Einige würden glauben, den Termin schon zu kennen.Wedbush-Analyst Dan Ives erwarte, dass es nach den Corona-bedingten Verzögerungen im Vorjahr diesmal wieder einen "normalen" Launch-Termin für die neue Smartphone-Generation von Apple geben werde. Das heiße konkret, dass das iPhone 13 wohl in der dritten Septemberwoche vorgestellt werde, so der Experte.Das Branchenportal macrumors.com verweise darauf, dass Apple die Keynotes und Special Events für Produkt-Vorstellungen gerne dienstags abhalte. Gehe man nach dieser Termin-Systematik, würde das iPhone 13 wohl am 14. September offiziell präsentiert. Als weitere mögliche Termine nenne das Portal den 7. oder 21. September. Der Verkaufsstart erfolge dann üblicherweise am darauffolgenden Freitag.Ob Apple diesem Muster treu bleibe oder ob es diesmal wegen Lieferkettenproblemen erneut einen späteren Start für die neue iPhone-Generation gebe, stehe erst fest, wenn Apple die Einladungen für das Event verschicke. Sollten die Termin-Spekulationen stimmen, dürfte es allerdings bald schon so weit sein.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link