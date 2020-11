Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die neuen iPhone 12-Modell würden bei den Kunden offenbar auf reges Interesse stoßen. Darauf würden zumindest Aussagen und Prognosen der Zulieferer hindeuten, denn Apple selbst habe bei den Q4-Zahlen Ende September auf einen Ausblick verzichte. Einige Analysten würden dank neuem Design und neuer Technik wie 5G-Unterstützung oder dem schnellen A14-Prozessor sogar mit einem neuen "Superzyklus" bei den iPhone-Verkäufen erwarten.Präsentation und Verkaufsstart des iPhone 12 seien wegen Corona-bedingter Verzögerungen diesmal erst in den Oktober gefallen und damit bereits in das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2021 von Apple. Pünktlich zu wichtigen Weihnachtsgeschäft seien aber alle vier Modelle auf dem Markt. "Der Aktionär" rechne daher nur mit einer Verschiebung der entsprechenden Umsätze auf das Folgequartal.Die Apple-Aktie notiere am Freitag im US-Handel zwar moderat im Minus, konnte zuvor jedoch die Verluste vom Wochenanfang weitgehend ausgleichen. Auf lange Sicht sehe "Der Aktionär" noch reichlich Luft nach oben und rateweiterhin zum Kauf, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.11.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Börsenplätze Apple-Aktie: