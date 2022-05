Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie habe während der letzten Wochen massiv unter dem Abverkauf der Tech-Werte gelitten. Seit Ende Märze habe dem Wert in der Spitze ein Verlust von 22,7 Prozent zu Buche gestanden. Die Stimmung habe sich jedoch zuletzt etwas gebessert. Sei das der Startschuss für einen erfolgreichen Rebound?Letzte Woche hätten Apple-Anleger gezittert. Kurzzeitig sei die Aktie unter die massive Unterstützungszone gefallen, die sich an den Zwischenhochs bei 145,09 und 150,00 Dollar aufspanne. Mit Kursen deutlich unter dem Bollinger-Band sei der Titel jedoch deutlich überverkauft gewesen und habe sich zügig zurück an die Oberseite der Unterstützungszone bewegt.Mit schwachen vorbörslichen Kursen werde es am heutigen Mittwoch erneut spannend, ob der Aktie schließlich der befreiende Sprung über die 150-Dollar-Marke gelinge. Dann wäre auf kurzer Sicht mit steigenden Kursen bis an den Widerstand am September-Hoch bei 157,26 Dollar zu rechnen. An diesem Level warte zudem die Abwärtstrendlinie. Ein Ausbruch darüber würde die Trendwende und einen neuen Angriffsversuch auf das Rekordhoch bedeuten.Die Apple-Aktie habe sich seit Ende letzter Woche stabilisieren können. Es sei jedoch noch zu früh, um von einem nachhaltigen Rebound zu sprechen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.