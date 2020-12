Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kalifornischen Smartphone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Zum US-Handelsstart am Dienstag seien an der Wall Street noch einmal neue Höchststände markiert worden. Die Aktie von Apple beispielsweise habe ihre starke Performance im Jahr 2020 jetzt mit einem neuen Allzeithoch gekrönt.Rund 86 Prozent habe die Apple-Aktie seit Januar 2020 zugelegt und kurz vor dem Jahreswechsel noch ein neues Rekordhoch markiert. Bis auf 138,79 Dollar sei der Kurs am Dienstag zu US-Handelsstart geklettert - ehe er im weiteren Verlauf wieder moderat ins Minus gerutscht sei.Dessen ungeachtet sei der Tech-Konzern mit dieser Jahresperformance der größte Gewinner im US-Leitindex Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420). Microsoft auf Rang 2 komme im bisherigen Jahresverlauf auf gute 43 Prozent, der gesamte Index liege rund 6,6 Prozent vorne.Die starke Kursentwicklung sei nicht zuletzt den neuen Modellen der iPhone-12-Serie zu verdanken. Die seien zwar Corona-bedingt erst später als üblich auf den Markt gekommen und würden somit bereits vollständig in das Geschäftsjahr 2021 (bis September) fallen. Doch dank großen technischen und optischen Neuerungen würden sich viele Anleger und Analysten einen neuen "Superzyklus" mit Rekordabsätzen erhoffen. Daten von Zulieferern deute tatsächlich auf eine starke Nachfrage hin.In den letzten Handelstagen hätten zudem Gerüchte über ein autonomes E-Auto von Apple für Schlagzeilen und Fantasie bei den Anlegern gesorgt - auch wenn einige Analysten bereits Zweifel an Sinn und Durchführbarkeit der Pläne geäußert hätten.Als Top-Gewinner im Dow Jones dürfte die Apple-Aktie zum Jahresende auch noch auf den Kaufzetteln vieler Anleger und Finanzprofis stehen, die ihre Depots mit besonders gut gelaufenen Aktien bestücken würden - Stichwort: "Window Dressing".Auch wenn die Apple-Aktie nach dem jüngsten Rekordhoch etwas zurückkomme: Die operativen und charttechnischen Aussichten würden stark bleiben. Für den AKTIONÄR ist Apple ein Basisinvestment. Wer investiert sei, bleibe dabei. Neueinsteiger nutzen das frische Kaufsignal, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 29.12.2020)Mit Material von dpa-AFX.