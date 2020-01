Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

283,80 EUR +0,28% (17.01.2020, 08:44)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

281,30 EUR (16.01.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

315,24 USD +0,53% (16.01.2020)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (17.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Technologieriese Apple wolle sich durch neue Geschäftsfelder weiterentwickeln, und das mache sich auch beim Umsatz bemerkbar. Mit dem Ausbau des Dienstleistungsgeschäfts rund um Video-, Musik- und Spieleabos verliere nach der Computer-Hardware jetzt auch das iPhone an Bedeutung für das Geschäft: Nur noch die Hälfte seines Umsatzes habe der Konzern aus Cupertino zuletzt mit Smartphones erzielt. In früheren Quartalen seien es bis zu zwei Dritteln gewesen.Der ehemalige Technikenthusiasten-Ausstatter aus dem Silicon Valley verdiene sein Geld neben Computern, Smartphones und Wearables inzwischen mit einem bunten Strauß an Dienstleistungen. Dazu würden neben Abo-Services wie iTunes-Music und dem Gamingdienst Apple Arcade auch Portale für Zeitungen und Zeitschriften sowie eine Kreditkarte gehören. Jüngst sei der Videostreamingdienst AppleTV Plus hinzugekommen. Statt wie ein Technologiekonzern alter Schule werde der Gigant aus Cupertino daher der breiter aufgestellten Konkurrenz um Amazon immer ähnlicher.Die Mehrheit der Analysten sehe das Unternehmen positiv. 27 der bei Bloomberg gelisteten Experten würden einen Kauf empfehlen, 13 ein Halten der Papiere und nur 8 einen Verkauf. Samik Chatterjee, Analyst der US-Bank JPMorgan, sehe Apple in einem positiven Licht. Er erwarte zwar eine Korrektur bei der Bewertung infolge der steigenden Investitionen in das Dienstleistungsgeschäft, jedoch werde sich das nach seiner Ansicht langfristig auszahlen. Neben steigenden Absatzzahlen bei iPhone und Dienstleistungen rechne Chatterjee mit wachsenden Gewinnen im Jahr 2020.Fast täglich gebe es bei Apple neue Rekordhochs zu vermelden. Die jüngste neue Bestmarke sei bei 317,57 Dollar erreicht worden. Beim Chartverlauf in den vergangenen Monaten gebe es allerdings kaum Ähnlichkeiten zu Amazon. Hier habe der Technologiekonzern ganz klar die Nase vorn. Mittlerweile verfüge Apple über eine Marktkapitalisierung von 1,4 Billionen Euro. Wäre da nicht der 2019 an der Börse gestartete Öl-Gigant Saudi Aramco, wäre Apple das unangefochten teuerste börsennotierte Unternehmen der Welt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nach-folgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.