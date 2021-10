Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Trotz Rekordumsätzen und einem kräftigen Gewinnsprung im September-Quartal falle die erste Reaktion der Apple-Aktie auf das jüngste Zahlenwerk klar negativ aus. Die Analysten würden die Lage jedoch nicht ganz so dramatisch bewerten und sich überwiegend positiv zur zurückliegenden und erwarteten Entwicklung des Tech-Konzerns äußern.Als einer der ersten habe sich Samik Chatterjee von J.P. Morgan zu Wort gemeldet und sein "overweight"-Rating für die Aktie mit einem Kursziel von 180 Dollar bestätigt. Der Analyst verweise dabei insbesondere auf Aussagen des Apple-Managements, wonach nicht die Nachfrageseite der Grund für die verfehlte Umsatzprognose gewesen sei, sondern globale Lieferkettenprobleme und der Chip-Mangel - und damit ein temporäres Problem, mit dem auch die Konkurrenz zu kämpfen habe."Die vom Management bestätigte, starke Nachfrage über das gesamte Produktportfolio hinweg bekräftigt unsere Erwartungen eines starken iPhone-13-Produktzyklus, die über den Erwartungen der Investoren liegen", so Chatterjee. Zwar räume er ein, dass sich diese aufgrund der Engpässe in den Lieferketten zeitlich etwas verschieben würden. Sein Institut erwarte dafür besser als bislang erwartete iPhone-Umsatz-Trends im Kalenderjahr 2022.Darüber hinaus habe der J.P. Morgan-Experte explizit auf die Umsätze im Service-Segment verwiesen, die einen neuen Höchststand erreicht hätten. Dies könne die Sorgen der Anleger hinsichtlich der weiteren Entwicklung dieser Sparte abmildern.Goldman Sachs-Experte, Rod Hall, sei von den Zahlen indes weniger angetan - er habe von einem "schwachen Quartal" gesprochen. Zudem sei für ihn noch nicht abzusehen, inwieweit die aktuelle Schwäche tatsächlich rein angebotsbedingt sei und ob nicht auch die Nachfrage darunter leide - etwa, wenn Kunden angesichts längerer Lieferzeiten zu anderen Produkten greifen würden. Er bleibe daher bei seiner neutralen Haltung und habe das Kursziel um zwei Dollar auf 142 Dollar angehoben.Die Monetarisierung des Ökosystems - insbesondere in China - sowie neue Wachstumstreiber - wie etwa das Werbegeschäft - seien nach wie vor intakt und dürften Apple über Jahre hinweg weiteres Wachstum bescheren, heiße es in der Studie. Die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 180 Dollar sei entsprechend bestätigt worden.Die Q4-Zahlen und die Aussagen zur künftigen Entwicklung würden nichts an der überwiegend optimistischen Haltung der Wall Street gegenüber Apple ändern. Von kleineren Kurszielanpassungen abgesehen, hätten alle Analysten ihre bisherige Einschätzung zur Aktie auch nach der Veröffentlichung bestätigt. Fast 80 Prozent der von Bloomberg befragten Analysten würden damit zum Kauf der Aktie raten.Auch "Der Aktionär" bleibe optimistisch und gehe weiterhin davon aus, dass Apple die temporären Herausforderungen durch die Lieferkettenprobleme meistern könne.Investierte Anleger können daher weiterhin dabeibleiben, Neueinsteiger legen sich im Bereich der 140-Dollar-Marke auf die Lauer, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 29.10.2021)