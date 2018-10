Börsenplätze Apple-Aktie:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (24.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Bernegg vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Amazon und Netflix seien die absoluten Platzhirsche im Streaming-Geschäft. Doch jetzt könnte es bald ernsthafte Konkurrenz geben. Wie die Nachrichtenseite "The Information" berichte, plane Apple ins TV-Geschäft einzusteigen. Dabei habe man sich auf "drei Personen, die mit den Plänen des Unternehmens vertraut sind" berufen.Apple solle daran arbeiten, den neuen TV-Service in der ersten Hälfte 2019 in den USA zu starten. In den Folgemonaten solle der Dienst dann weltweit verfügbar sein. Neben den Apple Original-Programme könnten sich Nutzer auch für Abonnements anderer Unternehmen anmelden können, z.B. wie Amazon-Prime-Kunden über die Channel-Funktion.Eine Bestätigung von offizieller Seite fehle bisher. Apple habe die Gerüchte bisher nicht kommentieren wollen. Es bleibe auf jeden Fall fraglich, ob Apple die beiden Platzhirsche im Geschäft direkt angreifen möchte, weil sie schon in knapp 200 Ländern etabliert seien.Jedoch würde es für Apple durchaus Sinn machen, durch einen TV-Abo-Service, der alle wichtigen Dienste enthalte, das Leben der Nutzer einfacher zu gestalten. Dadurch würden sie gebunden und es könnten neue Umsatzquellen erschlossen werden.Kurzfristig könnten die Keynote und die Q3-Zahlen in der kommenden Woche für frische Impulse und eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sorgen, so Marco Bernegg von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link