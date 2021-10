Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple habe am Donnerstag nach US-Börsenschluss Zahlen für das vierte Geschäftsquartal (bis Ende September) präsentiert und trotz kräftigen Zuwächsen die Erwartungen der Wall Street verfehlt. Als Grund nenne der Tech-Riese insbesondere die anhaltenden Engpässe in den globalen Lieferketten. Die Aktie sei nachbörslich unter Druck geraten.Der Gewinn pro Aktie sei im abgelaufenen Quartal um fast 70 Prozent auf 1,24 Dollar gestiegen und habe damit exakt die Erwartungen der Analysten getroffen. Die Erlöse seien trotz eines Anstiegs um 29 Prozent auf 83,4 Milliarden Dollar schmaler ausgefallen als die Schätzungen von durchschnittlich 84,9 Milliarden Dollar. Zur Begründung habe Apple-Chef Tim Cook auf die länger als erwartet anhaltenden Lieferkettenprobleme bei iPhones, iPads und Macs verwiesen.Die daraus resultierenden Einbußen habe Cook im Gespräch mit CNBC auf rund sechs Milliarden Dollar beziffert. Schuld daran seien die branchenweite Chipknappheit und COVID-bedingte Produktionsunterbrechungen in Südostasien gewesen.Während sich Letztere zu Beginn des laufenden Quartals deutlich verbessert hätten, dauere der Chipmangel nach wie vor an, so der CEO. Dennoch rechne Apple für das wichtige Weihnachtsquartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit einem "soliden Umsatzwachstum". Eine konkrete Prognose habe das Management - wie seit Beginn der Pandemie - jedoch nicht veröffentlicht.Lieferprobleme und der Chipmangel würden Apple aktuell etwas ausbremsen und das nach wie vor beachtliche Wachstum in sämtlichen Geschäftsbereichen in den Hintergrund drängen. Das Unternehmen sei jedoch gut aufgestellt, um diese schwierige Phase zu überbrücken.An der langfristig positiven Einschätzung des "Aktionär" hat sich auch durch die jüngsten Zahlen nichts geändert. Investierte Anleger können daher dabei bleiben, so Nikolas Kessler. Vor einem Neueinstieg sollten Anleger jedoch eine Stabilisierung im Chart abwarten. (Analyse vom 28.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: