XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

188,83 EUR +0,30% (11.09.2018, 15:45)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

189,01 EUR +0,30% (11.09.2018, 15:59)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

218,794 USD +0,21% (11.09.2018, 15:46)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (11.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple: Enttäuschung möglich - Bei großen Kursrücksetzern kaufen! AktienanalyseFür Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, ist die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ein Wert, den man haben muss.Morgen werde Apple einiges vorstellen. Man werde der Welt verraten, welche Neuheiten der Konzern auf den Markt bringt. Der Aktienprofi wisse zwar, dass da ein neues iPhone kommen solle, aber es sei nicht bekannt, was Neues das iPhone können solle. Seiner Meinung nach sei morgen sogar eine Enttäuschung möglich, wenn die Produkte nicht so gut seien, wie man vielleicht hoffe.Die Apple-Aktie habe schon im Vorfeld ein bisschen korrigiert. Anleger sollten vorerst abwarten. Sollte es zu großen Kursrücksetzern kommen, würde der Börsenexperte die Apple-Aktie als einen Kauf sehen.Apple ist eine Aktie, die man haben muss, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: