Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (20.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die am Montagabend neu vorgestellten Apple-Produkte kämen bei den Anlegern gut an. Seit Wochenbeginn stehe die Aktie des iPhone-Riesen deutlich im Plus. Zudem habe sie auf ihrem Weg nach oben zwei Kaufsignale generiert. Nun gelte es noch diese wichtige Marke zu überwinden.Seit Anfang Oktober habe die Apple-Aktie endlich wieder Fahrt aufgenommen. Zuvor sei sie vom neuen Rekordhoch bei 157,26 Dollar um über zwölf Prozent abgestürzt und habe schließlich wie vermutet an der massiven Unterstützungszone zwischen 137,07 und 138,79 Dollar zurückgesetzt.Nach einem darauf folgenden Rebound-Versuch sei der Wert erneut an diesen Bereich gefallen. Er habe jedoch ein zweites Mal erfolgreich verteidigt werden können und es sei letzte Woche eine Erholungsbewegung über den Widerstand am Januar-Hoch bei 145,09 Dollar gefolgt. Dieses Kaufsignal sei am gestrigen Dienstag nochmals verstärkt worden, als der Titel die 50-Tage-Linie bei 147,11 Dollar überschritten habe.Nun gelte es den mehrfach angelaufenen Widerstand an der 150-Dollar-Marke zu überwinden. Dann würde nicht nur ein weiteres Kaufsignal ausgelöst werden, sondern stünde der Titel auch in einem schwach gehandelten Preisbereich. Kurse würden neigen solche Zonen zügig zu verlassen. Ein dynamischer Anstieg bis an das Rekordhoch wäre somit recht wahrscheinlich.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link