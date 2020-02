Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (10.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Wer sich zurzeit eine Apple TV-Box zulegen möchte, müsse sich mit einem Modell aus dem Jahr 2017 begnügen. Nun solle laut der Nachrichtenagentur Bloomberg der größte Technologie-Konzern der Welt planen, eine neue Version des Apple TV herauszubringen. Dies könnte den Kurs der sich im starken Aufwärtstrend befindlichen Apple-Aktie noch weiter beflügeln.Der neue Apple TV solle mit einem leistungsfähigeren Chip ausgestattet werden und HDMI 2.1-fähig sein. Mit der neuen Hardware solle unter anderem auch die Leistungsfähigkeit der Ausführung von Apple Arcade Spielen deutlich zunehmen.Apple habe zuletzt mit seinen Quartalszahlen überzeugen können. Ein großes Ausrufezeichen habe der Konzern dabei bei den iPhone-Verkäufen gesetzt. Diese seien im letzten Weihnachtsquartal um rund acht Prozent auf 56 Milliarden Dollar gestiegen.Die Zukunftsaussichten bei Apple würden weiterhin stimmen. Das Unternehmen befinde sich in einer sehr starken fundamentalen Verfassung, überzeuge mit neuen Produktinnovationen, und -upgrades und könne auf ein sehr starkes Service-Geschäft bauen. Das Upgrade der Apple TV-Geräte sei ein weiterer Schritt in Richtung mehr Wachstum und Profitabilität. Spannend werde, ob hinsichtlich der Integration von Apple Arcade Spielen mehr geplant sei.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nach-folgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link