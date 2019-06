Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

174,72 EUR -0,55% (28.06.2019, 09:11)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

199,74 USD -0,03% (27.06.2019, 22:15)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (28.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Leon Müller, Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Leon Müller von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Technologiekonzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Gigant verliere einen seiner wichtigsten und bekanntesten Manager. Die Rede sei nicht etwa von Tim Cook, dem Nachfolger des legendären Steve Jobs an der Spitze des Unternehmens. Dieser Abgang treffe die Fangemeinde des iPhone-Riesen weitaus härter als der Abgang des CEO. Chefdesigner Jony Ive werde Apple verlassen, um eine eigene Firma zu gründen, habe der Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss bekannt gegeben. "Jony ist eine einzigartige Figur in der Design-Welt und seine Rolle bei Apples Revival kann nicht stark genug betont werden", so Apple-Chef Tim Cook.Der Abgang von Ive solle noch in diesem Jahr erfolgen, jedoch werde Apple zu den wichtigsten Kunden seines neuen Unternehmens zählen. Der 52-Jährige leite seit 1996 Apples Design-Team und gelte als eine der Schlüsselfiguren im Konzern.Die Apple-Aktie habe auf die Ankündigung des Rücktritts von Ive nachbörslich mit Kursverlusten reagiert, die sich aber angesichts der Tragweite in Grenzen gehalten hätten. Immerhin: Ive bleibt dem Unternehmen in neuer (unabhängiger) Rolle erhalten, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.06.2019)Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:175,66 EUR +0,10% (27.06.2019, 17:35)