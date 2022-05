Börsenplätze Apple-Aktie:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (16.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Vergangene Woche habe der US-Gigant angekündigt, dass der Verkauf des iPod Touch eingestellt werde. Damit gehe nach mehr als 20 Jahren eine Ära zu Ende. Doch Apple habe wohl schon das nächste neue Produkt in der Pipeline - und zwar eine neue Version der Apple-TV-Set-Top-Box.Der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo gehe davon aus, dass Apple noch im zweiten Halbjahr 2022 eine neue Version der Set-Top-Box an den Markt bringen werde. Dies dürfte laut einem Tweet von Kuo helfen, dank einer aggressiven Strategie von integrierter Hardware, Inhalten und Services den Vorsprung der Konkurrenten zu verringern. Eine Strategie, die Apple bereits unter Steve Jobs mit dem iPod und iTunes verfolgt habe.Sicherlich, ein neues Apple-TV-Gerät werde nicht an den Erfolg des iPods heranreichen. Immerhin habe sich der MP3-Player laut Statista in der Spitze bis zu 60 Millionen Mal pro Jahr verkauft und habe im Jahr 2006 rund 40 Prozent aller Apple-Umsätze erlöst.Für die schätzungsweise rund 30 Millionen aktiven Apple-TV-Kunden dürfte mit der neuen Hardware jedoch ein Upgrade anstehen. Die sechste und damit aktuellste Version der Set-Top-Box sei im September 2017 vorgestellt worden. Bei einem unveränderten Verkaufspreis von 179 Dollar würde Apple mit dem Verkauf der neuen Apple-TVs rund 5,4 Milliarden Dollar einnehmen. Doch selbst wenn es gelinge, diese Verkäufe alle im kommenden Geschäftsjahr abzuschließen, würden die Verkaufserlöse nur 1,3 Prozent des Apple-Umsatzes ausmachen.Die langfristigen Aussichten bei Apple würden trotz des aktuell vorherrschenden Abwärtstrends positiv bleiben. Anleger bleiben dabei und warten auf den anstehenden Rebound, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link