Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (08.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Spekulationen, wonach Apple ab 2024 ein autonomes E-Fahrzeug anbieten könnte, hätten nach entsprechenden Insiderberichten wieder Fahrt aufgenommen. Gespräche mit einem Partner aus der Automobilbranche sollten bereits laufen, doch es dauere wohl länger als gedacht.Der US-Technologiekonzern Apple könnte den südkoreanische Autobauer Hyundai als einen Partner bei der Entwicklung und Bau eines selbstfahrenden Elektroautos auswählen. Die Gespräche über eine Kooperation würden sich einem frühen Stadium befinden und noch sei nichts entschieden, habe der südkoreanische Konzern am Freitag in einer E-Mail der Nachrichtenagentur "Bloomberg" mitgeteilt. Weitere Details habe Hyundai nicht genannt.Zuvor habe die Wirtschaftszeitung "Korea Economic Daily" in ihrem TV-Sender berichtet, dass Apple bei der Entwicklung und Bau eines selbstfahrenden Elektro-Autos zusammenarbeiten wolle. Dem Bericht zufolge peile Apple die Markteinführung des Autos im Jahr 2027 an. In den vergangenen Wochen habe es wieder vermehrt Gerüchte und Spekulationen über ein Apple-Auto gegeben.Dabei sei zunächst von einem Marktstart der Fahrzeuge im Jahr 2024 die Rede gewesen. Einige Analysten hätten aber bereits Zweifel an Sinn, Machbarkeit und Zeitplan des Vorhabens angemeldet.An der Börse habe die Nachricht gesorgt, dass Hyundai der Partner bei dem möglichen Apple-Autoprojekt sein könnte, für einen Kurssprung bei der Aktie. Der Börsenwert des südkoreanischen Autobauers habe zuletzt um fast ein Viertel auf umgerechnet rund 42 Milliarden Euro zugelegt.Die E-Auto-Pläne, die Apple mit dem "Project Titan" verfolge, würden für Fantasie bei den Anlegern sorgen, seien aber noch Zukunftsmusik. Kurz- und mittelfristig lebe das operative Geschäft von iPhones, iPads und Macs sowie dem wachsenden Serviceangebot. Doch auch da seien die Aussichten stark.Für den "Aktionär" bleibt die Apple-Aktie daher ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 08.01.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link