Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

100,90 EUR -0,47% (17.11.2020, 10:04)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

100,98 EUR -0,79% (17.11.2020, 09:49)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

120,30 USD +0,87% (16.11.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Deutschland Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (17.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Dem US-Konzern drohe in Europa neuer Datenschutz-Ärger. Dabei gehe es um ein Tracking-Tool zur Werbeanalyse auf den iPhones. Hinter den zwei Datenschutz-Beschwerden stehe dabei kein Unbekannter, sondern Datenschutz-Aktivist Max Schrems, der auch schon zweimal erfolgreich gegen Facebook vor Gericht gezogen sei.Konkret würden sich die Beschwerden von Schrems‘ Non-Profit-Organisation Noyb gegen einen Tracking-Code namens Identifier for Advertisers (IDFA richten) , der automatisch beim Einrichten des iPhones generiert und auf dem Gerät gespeichert werde. Mit diesem Code würden sich Online-Verhalten und Konsum-Präferenzen der Nutzer erfassen und zu Werbezwecken nutzen lassen - z.B. in Form von personalisierten Anzeigen.Apple selbst habe sich am Montag ebenfalls zu den Beschwerden geäußert. Die Vorwürfe bezüglich IDFA seien "faktisch nicht zutreffen", zitiere die Nachrichtenagentur Reuters aus einem Statement des Unternehmens. Apple greife nicht auf die IDFA auf den Geräten der Nutzer zu oder nutze diese für irgendwelche Zwecke. Man freue sich darauf, dies auch gegenüber den Datenschutzbehörden zu demonstrieren, sollten diese den Beschwerden nachgehen.Die Anleger hätten zunächst gelassen auf den drohenden Datenschutz-Ärger in Europa reagiert. Im freundlichen Gesamtmarkt sei die Apple-Aktie am Montagabend knapp 1% höher aus dem US-Handel gegangen. Auch "Der Aktionär" rechne zunächst nicht mit schwerwiegenden Auswirkungen auf das operative Geschäft und empfehle die Apple-Aktie weiterhin zum Kauf, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link