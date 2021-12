Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (16.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der Tech-Gigant habe in Nordamerika drei seiner Läden aufgrund von Corona-Ausbrüchen geschlossen - und weitere dürften angesichts der aktuellen Corona-Entwicklung folgen. Für Apple und seine Anleger stelle dies jedoch kein Problem dar.Direkte Käufe der Kunden seien ein wichtiger Bestandteil von Apples Einzelhandelsstrategie, denn das Fehlen eines Zwischenhändlers ermögliche höhere Margen. In den Jahren vor Corona sei der Anteil der Umsätze, den eigene Läden und Webseiten erlöst hätten, von Jahr zu Jahr gestiegen. 2019 seien hier 31 Prozent der Gesamtumsätze erwirtschaftet worden.Mit dem Ausbruch der Pandemie habe Apple jedoch seine Läden schließen müssen. Viele der Käufer seien in den Online-Handel abgewandert. Der iPhone-Konzern weise zwar keine Daten zu seinen E-Commerce-Umsätzen aus. Doch CEO Tim Cook habe bereits im Frühjahr 2020 gesagt, dass man dank höherer Online-Nachfrage weiterhin habe wachsen können.Die Daten von ecommerceDB würden ebenfalls eine deutliche Zunahme der Online-Verkäufe auf apple.com nach Ausbruch der Pandemie zeigen.DER AKTIONÄR erwarte von Apple unverändert ein starkes Weihnachtsquartal und sehe anlässlich der aktuellen Corona-Entwicklungen nur Gefahren, die auch kompensiert werden könnten.Anleger bleiben bei der Apple-Aktie dabei und lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link