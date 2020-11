Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple habe bei der Veröffentlichung der Q4-Zahlen im Oktober zunächst auf eine Prognose für das Geschäftsjahr 2021 verzichtet. Auch mit Statements, wie sich die brandneuen iPhone-12-Modelle verkaufen würden, halte sich der Tech-Konzern bislang zurück. Doch Daten und Äußerungen der Zulieferer würden optimistisch stimmen.Apple-Zulieferer Foxconn (ISIN: KYG3R83K1037, WKN: A2DT6V) habe am Donnerstag Zahlen für abgelaufene dritte Quartal präsentiert. Demnach habe der Nettogewinn mit umgerechnet rund 1,1 Milliarden Dollar zwar nur auf dem Niveau des Vorjahres, aber dennoch über den Erwartungen der Analysten gelegen. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum allerdings um fast sieben Prozent auf rund 45,2 Milliarden Dollar gesunken.Als Grund für den Umsatzrückgang nenne das taiwanesische Tech-Unternehmen "verspätete Produkt-Starts" seitens der Kunden. Gemeint sein dürfte damit Großkunde Apple, dem Foxconn rund die Hälfte seiner Erlöse zu verdanken habe.Wegen der Corona-Pandemie habe das US-Unternehmen die neuste iPhone-Generation in diesem Jahr erst im Oktober - statt wie üblich im September - vorstellen können. Bei Apple selbst sowie bei den Zulieferern komme es dadurch zu einer Verschiebung der entsprechenden Einnahmen in das Folgequartal.Das Unternehmen selbst rechne im laufenden Schlussquartal mit einem zehnprozentigen Umsatzanstieg im Geschäft mit Unterhaltungselektronik.Bereits in der Vorwoche habe der Chiphersteller QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) eine überraschende hohe Umsatzprognose für das laufende Quartal veröffentlicht. Als Grund habe das Unternehmen eine explodierende Nachfrage nach Smartphones genannt, die den neuen 5G-Mobilfunkstandard unterstützen würden - wie beispielsweise die iPhone-12-Modelle. Seit diesem Jahr zähle auch QUALCOMM wieder zu den Apple-Zulieferern.Mangels einer Prognose von Apple selbst müssten Anleger und Analysten vorerst mit den Daten der Zulieferer als Richtschnur für den Erfolg der neuen Smartphones Vorlieb nehmen. Diese würden jedoch auf eine robuste Nachfrage hindeuten. Auch DER AKTIONÄR rechnet im laufenden Quartal sowie im gesamten Geschäftsjahr 2021 mit positiven Impulsen durch die iPhone-Verkäufe und sieht auch bei der Aktie noch Potenzial. Die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie gilt weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.11.2020)