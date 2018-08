XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

178,22 Euro (02.08.2018)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 207,39 +2,92% (02.08.2018)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (03.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) charttechnisch unter die Lupe.Bei der Marktkapitalisierung habe die Apple-Aktie gestern die Grenze von 1 Billion US-Dollar übersprungen. Durch die charttechnische Brille betrachtet sei der Titel aber vor allem aus zwei anderen Gründen interessant: Zum einen sorge ein neues Allzeithoch (208,38 USD) für eines der besten Signale der technischen Analyse überhaupt. Zum anderen würden die Analysten das jüngste Aufwärtsgap (192,14 USD zu 197,33 USD) als Beweis der Stärke interpretieren.Darüber hinaus könnten Anleger auf der Habenseite verbuchen, dass der jüngste Ausbruch auf der Oberseite durch neue Einstiegssignale seitens der trendfolgenden Indikatoren MACD und Aroon untermauert werde. Per Saldo sollten Investoren deshalb weiterhin nach dem Motto "the trend is your friend" verfahren. Auf der Unterseite diene die o. g. Kurslücke als erste Unterstützung. Aber auch die vorherige - Ende Juni erfolgreich getestete - Ausbruchsmarke bei rund 180 USD stellt einen soliden Halt dar, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:178,80 Euro -0,11% (03.08.2018, 08:50)