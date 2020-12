Börsenplätze Apple-Aktie:



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Gigant sei mit zahlreichen neuen Produkten ins Geschäftsjahr 2021 gestartet. Vor allem auf den technisch und optisch aufgerüsteten iPhone-12-Modelle würden große Hoffnungen ruhen. Einige Analysten würden sogar mit einem neuen "Superzyklus" rechnen. Die US-Investmentbank Goldman Sachs teile diesen Optimismus jedoch nicht.Der Grund: Obwohl das iPhone 12 neue auf dem Markt sei und mit umfangreichen technischen und optischen Neuerungen aufwarte, sei der Anteil des älteren iPhone 11 an den Verkäufen speziell in Europa noch hoch, schreibe Analyst Rod Hall in einer aktuellen Studie. Der Analyst von Goldman Sachs sehe darin einen Hinweis, dass viele Apple-Kunden lieber zu älteren, aber dafür günstigeren Modellen greifen würden.Hall habe im April eine Verkaufsempfehlung für den US-Titel ausgesprochen und halte bis heute daran fest. Dass der Aktienkurs seitdem rund 70 Prozent gestiegen sei, feche ihn nicht an. In der aktuellen Studie habe er sein "sell"-Votum mit einem Kursziel von 75 Dollar bestätigt. Damit signalisiere er rund 38 Prozent Rückschlagrisiko.Der Goldman-Experte gehöre damit zu den wenigen Apple-Skeptikern. Von den 44 von Bloomberg befragten Analysten würden aktuell 30 zum Kauf der Apple-Aktie und elf zum Halten raten. Dem stünden nur drei Verkaufsempfehlungen gegenüber - und von denen habe Hall das niedrigste Kursziel.Auch DER AKTIONÄR sieht bei Apple noch Luft nach oben, so der Experte Nikolas Kessler. (Analyse vom 10.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link