Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

248,65 EUR +0,04% (27.02.2020, 21:59)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

255,50 EUR -6,24% (27.02.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

273,52 USD -5,05% (27.02.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Börsen rund um den Globus würden weiter beben. Gerade Überflieger wie Apple treffe es dabei besonders hart. Fast 15 Prozent habe die Aktie des US-Konzerns binnen weniger Tage an Wert verloren. Das Unternehmen werde als besonders gefährdet bewertet. Einerseits bedrohe die Ausbreitung des Coronavirus die Produktions- und Lieferketten des Smartphone-Riesen. Andererseits werde auch eine Zurückhaltung der Konsumenten infolge zunehmender Quarantäne-Maßnahmen rund um den gesamten Globus befürchtet.Jetzt habe sich Apple-CEO Tim Cook geäußert. Was er sage, passe so gar nicht zur aktuellen Hysterie. In einem TV-Interview beim US-Sender Fox habe Cook am Donnerstag davon gesprochen, China würde den Virus und dessen Ausbreitung mittlerweile in den Griff bekommen. Dafür würden auch offizielle Zahlen der chinesischen Regierung sprechen.Auf eine erste Entspannung im Ursprungsland der Epidemie deute auch eine Meldung der Volkswagen AG von Anfang der Woche hin: Nach einem Produktionsstopp in China wegen des neuen Coronavirus habe der deutsche Autobauer die meisten Werke wieder in Betrieb genommen.Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nach-folgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: