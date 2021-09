Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die letzte Woche habe es für den US-Konzern in sich gehabt. Die Niederlage im Rechtsstreit gegen Epic Games habe die Apple-Aktie noch kurz vor dem Wochenende deutlich abrutschen lassen. Nach dem für Dienstag angekündigten Apple-Event könnte es allerdings bereits zu neuen Impulsen kommen. Diese Marken seien dann für Anleger wichtig.Ende August habe bei der Aktie des iPhone-Riesen viel auf ein Ende der Konsolidierungsphase und einen neuen Höhenflug hingedeutet. Nach der steilen Aufwärtsbewegung im Juni und Juli habe der Wert Dampf abgelassen und habe sich in Form eines aufsteigenden Dreiecks bewegt. Diese habe er am 30. August endgültig bei 150 USD nach oben auflösen und dabei ein Kaufsignal generieren können. Bis letzten Montag sei der Kurs auf neue Höhen gestürmt und habe ein Allzeithoch bei 157,26 USD markiert.Infolge der Gerichtsniederlage gegen Epic Games sei der Titel abgerauscht und notiere nun erneut unter der Dreiecksbegrenzung, die bei 150 USD verlaufe. Solange er sich innerhalb der nächsten Tage oberhalb der Unterstützung an der 50-Tage-Linie bei 147,66 USD und über der unteren Dreiecksbegrenzung bei 147 USD halten könne, stünden die Chancen gut, dass er erneut die Kurve bekomme. Gelinge dann der Rebound über das Dreieck sowie über den nächsten Widerstand bei 151,68 USD, dürfte es zügig wieder in Richtung Rekordhoch gehen.Zwar sei das Chartbild der Apple-Aktie nach dem Kursrutsch am Freitag kurzfristig angeschlagen, doch bereits am Dienstag dürfte es zu neuen Impulsen kommen. Würden dabei die genannten Marken zurückerobert, sei die Gefahr vor weiteren Rücksetzern gebannt. Aber auch für Langfristanleger gelte: Gewinne weiterlaufen lassen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.09.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link