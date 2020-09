Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

88,60 EUR -1,73% (21.09.2020, 14:00)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

88,37 EUR -2,68% (21.09.2020, 13:47)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

106,84 USD -3,17% (18.09.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das Papier des US-Konzerns habe seit dem Krisentief im März in der Spitze rund 73 Prozent zugelegt und Anfang September bei 137,98 USD ein neues Allzeithoch markiert. Einen Teil der Gewinne habe es seitdem aber wieder abgeben müssen. Das Chartbild drohe sich nun weiter einzutrüben.Bereits in der Vorwoche habe der Kurs die 50-Tage-Linie im Bereich von 110,58 USD gerissen. Aus charttechnischer Sicht rückenun der mittelfristige Aufwärtstrend in den Fokus, der seit dem Verlaufstief im März das übergeordnete Chartbild präge. Werde auch er unterschritten, warte im Bereich der 100-USD-Marke eine horizontale Unterstützung, die dem Kurs einen gewissen Halt geben sollte. Knapp darunter verlaufe zudem die 100-Tage-Linie - derzeit bei 96,86 USD. Gelinge im Bereich des mittelfristigen Aufwärtstrends dagegen ein Rebound, dann dürfte zügig die kurzfristige Durchschnittslinie zurückerobert werden. Das nächste Zwischenziel auf der Oberseite wäre dann das bisherige Allzeithoch.Weder das Apple-Event am letzten Dienstag noch das überwiegend positive Analystenecho hätten der Aktie zuletzt positive Impulse liefern können. Auch zu Beginn der neuen Woche sehe es zunächst nach einer Fortsetzung der Talfahrt aus. Auf lange Sicht bleibe "Der Aktionär" aber weiterhin bullish für die Apple-Aktie. Investierte Anleger sollten dabei bleiben. Neueinsteiger könnten den Rücksetzer nutzen, um einen Fuß in die Tür zu stellen, sollten zunächst jedoch eine Stabilisierung im Chart abwarten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: