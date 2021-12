Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Während sich der NASDAQ 100 am Donnerstag etwas habe erholen können, da sich die Sorgen aufgrund der Omicron-Variante abgeschwächt hätten, sei es für die Aktie von Apple nach unten gegangen. Auslöser sei ein Bloomberg-Bericht gewesen, der auf eine schwächere Nachfrage beim iPhone 13 hingewiesen habe. Zwar habe sich das Apple-Papier im Handelsverlauf etwas vom anfänglichen Schock erholen können - aber nur, bis sich auch Goldman-Analyst Rod Hall negativ zur Aktie geäußert habe.Gegenüber CNBC habe der Experte von Goldman Sachs gesagt, dass sich Anleger aktuell mit Käufen der Apple-Aktie zurückhalten sollten. Der Grund: Erste Daten zu den Durchlaufzeiten würden darauf hindeuten, dass die Nachfrage in diesem Weihnachtsgeschäft etwas schwächele.Hall habe jedoch auch gesagt, dass es schwer sei, genau festzustellen, ob die kürzeren Durchlaufzeiten tatsächlich einen Rückschluss auf die Nachfrage zulassen würden. Denn es könnte durchaus sein, dass Apple in Zeiten von Lieferengpässen schon vorab die Lager mit Chips und anderen Bauteilen gefüllt habe. "Der Aktionär" habe bereits auf die im Vergleich der letzten fünf Jahre niedrigen Durchlaufzeiten hingewiesen.Ein eher verhaltenes Anlagevotum seitens Goldman Sachs sei nichts Neues. Bereits seit einigen Wochen, laute die Empfehlung von Hall zur Apple-Aktie: "neutral", Kursziel 142 Dollar. Neben der Dauer, bis ein iPhone produziert und ausgeliefert werde, nenne er ein langsameres Abonnentenwachstum und die sich normalisierenden Ausgaben pro Nutzer im Services-Segment als negative Faktoren."Der Aktionär" empfiehlt daher, die Gewinne bei Apple laufen zu lassen. Es wäre nicht die erste Phase der Unsicherheit, an deren Ende der US-Konzern mit höheren Aktienkursen notiert, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 03.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: