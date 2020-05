Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

291,25 EUR +0,64% (28.05.2020, 18:51)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

289,80 EUR +0,87% (28.05.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

322,35 USD +1,33% (28.05.2020, 18:39)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Stiftung von Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747)-Gründer Bill Gates und seiner Gattin Melinda kaufe Apple-Aktien. Das überrasche auf den ersten Blick gleich doppelt. Erstens: In seiner Amtszeit als Chef von Microsoft hätten die beiden Konzerne als Erzrivalen gegolten. Außerdem stelle sich die Frage, warum der Einstieg erst jetzt erfolge.Laut Angaben der amerikanischen Börsenaufsicht SEC habe die Finanzverwaltung der Bill & Melinda Gates Foundation in Q1 501.044 Apple-Aktien gekauft. Interessant in dem Zusammenhang: Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass Gates Apple-Aktien erworben habe.Vor 23 Jahren habe Gates als Microsoft-Chef schon einmal zugegriffen. Damals seien Aktien ohne Stimmrechte im Gesamtwert von 150 Mio. Dollar gekauft worden. Der Aufschrei auf beiden Seiten sei groß gewesen. Der Apple-Konzern habe damals vor einem Scherbenhaufen gestanden. Ohne Microsofts Aufbauhilfe würde es Apple heute vielleicht nicht mehr geben.Mit Microsoft habe Bill Gates nur noch wenig am Hut. Stattdessen würden er und seine Frau die größte private Stiftung der Welt führen. Anlagevermögen: über 40 Mrd. Dollar. Die Stiftung setze sich für eine weltweite Verbesserung des Gesundheitswesens ein, Bekämpfung von Armut sowie die Erleichterung des Zugangs zu Bildung.Besser spät als nie. Die Stiftung habe den steilen Kursanstieg der letzten Jahre verpasst. Allein in den letzten drei Jahren habe sich der Kurs der Apple-Aktie mehr als verdoppelt. Trotzdem sei das Potenzial noch immer nicht ausgeschöpft. Das hätten jetzt anscheinend auch Bill Gates und seine Stiftungsmitarbeiter erkannt.Nach der allgemeinen Marktkorrektur habe sich die Apple-Aktie fast vollständig erholt. Charttechnisch lauere der nächste Widerstandsbereich im Bereich des Allzeithochs (327,20 Dollar).Wenn Investoren und Branchenkenner des Kalibers Bill Gates das März-Dip ausnutzten, um Anteile am Apple-Konzern zu kaufen, sollten Privatanleger hellhörig werden, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". Für den AKTIONÄR gehöre die Aktie zu den Basisinvestments und bleibe weiterhin ein Kauf. (Analyse vom 28.05.2020)