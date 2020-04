Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

254,95 EUR -0,10% (23.04.2020, 14:06)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

255,35 EUR +1,09% (23.04.2020, 13:52)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

276,10 USD +2,88% (22.04.2020)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (23.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mitten in der Corona-Krise könnte auf die Apple-Aktionäre ein Geldregen niedergehen. Evercore-Analyst Amit Daryanani tippe, dass der Smartphone-Gigant "wohl schon in Kürze ein Aktienrückkaufprogramm zwischen 75 und 100 Milliarden Dollar" beschließen könnte.Die Experten seien in der aktuellen "Aktionär"-Ausgabe der Frage nachgegangen: Könne sich Apple das leisten, wie stark die Bilanz? Denn auch Apple werde vom Virus angesteckt. Goldman Sachs fürchte etwa, dass im laufenden Quartal die Verkäufe des Hauptproduktes iPhones um 36 Prozent einbrechen würden.Das treffe Apple hart - doch werde den Koloss nicht umwerfen. Seit Jahren würden die US-Amerikaner dank hoher Absatzpreise von den Kunden mit Liquidität überschwemmt. Alleine im Weihnachtsquartal sei der operative Cash Flow mit 30,5 Milliarden Dollar positiv gewesen. 25 Milliarden Dollar davon seien über Aktienrückkaufe und Dividenden an die Aktionäre weitergeben worden, die Bilanz sei dennoch weiter bombensicher. Rund 250 Milliarden Dollar Cash-ähnliche Positionen habe Apple auf der hohen Kante. Zwar seien die Gesamtverbindlichkeiten ähnlich hoch, doch langfristige Vermögenswerte einbezogen liege der Buchwert bei 90 Milliarden Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Börsenplätze Apple-Aktie: