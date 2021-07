Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

120,34 EUR -1,84% (08.07.2021, 18:26)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

119,90 EUR -1,27% (08.07.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

142,59 USD -1,37% (08.07.2021, 18:12)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (08.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Auf Schlusskursbasis habe die Apple-Aktie den Handel am gestrigen Mittwoch auf einem neuen Höchststand beendet. Das bisherige Allzeithoch bei 145,09 USD von Ende Januar sei auf diesem Niveau nur noch 30 Cent entfernt gewesen. Am Donnerstag gehe es zuerst allerdings wieder etwas bergab.Zum Handelsstart in den USA habe die Aktie am Donnerstag zunächst mehr als 2% verloren und sich damit wieder von ihrem Rekordniveau entfernt. Grund dafür sei die weltweite Marktschwäche, die zum Handelsauftakt auch den US-Gesamtmarkt belaste.Zweifel an der wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Krise, schwächere Daten vom US-Arbeitsmarkt und sinkende Anleiherenditen würden dabei das Übrige tun und die US-Leitindices einknicken lassen. Dem schwachen Gesamtmarkt habe auch die Apple-Aktie kurzfristig wenig entgegenzusetzen und verliere ebenfalls.Der Sprung auf neue Höchststände und die Fortsetzung der dynamischen Aufwärtsbewegung seien nach Einschätzung des "Aktionärs" aber nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Operativ laufe es für den Tech-Konzern nach wie vor gut und die Quartalszahlen am 28. Juli dürften dies erneut bestätigen. Zudem sei das Allzeithoch der Apple-Aktie weiterhin kurzfristig in Reichweite.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link