Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

126,60 EUR +0,27% (19.10.2021, 13:34)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

126,60 EUR +0,97% (19.10.2021, 13:19)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

146,55 USD +1,18% (18.10.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (19.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Mit dem Hinweis, die Privatsphäre seiner Kunden besser schützen zu wollen, gebe Apple seit dem Frühjahr iPhone-Nutzern die Möglichkeit, Anbietern von Apps das Tracking der Aktivitäten zu untersagen.Mit der Einführung von App-Tracking-Transparenz (ATT), gegen das unter anderem Facebook Sturm gelaufen sei, müssten Anbieter von Apps iPhone-User um Erlaubnis bitten, ihre Nutzungsverhalten verfolgen zu dürfen. Damit sei es Unternehmen wie Facebook aber auch Snap, Google oder Twitter kaum noch möglich, zielgenau Werbung an Apple-Nutzer auszusteuern.Seit April stelle der Konzern Daten zu Reaktionen auf Werbung erst 72 Stunden später und nur in aggregierter Form zu Verfügung. Unternehmen, die detailliertere Informationen bekommen möchten, müssten sich bei Apples hauseigenem Werbe-Service anmelden.Einem Bericht der "Financial Times" zufolge habe den Konzern so seinen Marktanteil im Webegeschäft in den sechs Monaten seit ATT an den Start gegangen sei, verdreifacht. Demnach dürfte Apple einer Untersuchung von Evercore zufolge im laufenden Geschäftsjahr fünf Milliarden Dollar Werbe-Umsätze verbuchen. In den nächsten drei Jahren sollten sie auf 20 Milliarden ansteigen.Apple habe sich ein sehr attraktives Werbegeschäft geschaffen und dürfte dieses in Zukunft ausbauen. Und auch die Charttechnik habe sich zuletzt wieder verbessert.Engagierte Anleger lassen ihre Gewinne bei der Apple-Aktie laufen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link