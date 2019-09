Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

196,38 EUR +0,26% (11.09.2019, 09:08)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

192,98 EUR (10.09.2019)



Nasdaq Aktienkurs Apple-Aktie:

216,51 USD +1,05% (10.09.2019)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (11.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Laut Michel Doepke von "Der Aktionär" ist die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ein Kauf.Der Kult-Konzern aus Cupertino habe wie erwartet die Keynote genutzt, um die neue iPhone-Generation zu präsentieren. Apple setze dabei auf bessere Kameras, um die zuletzt gesunkenen Verkäufe seines wichtigsten Produkts anzukurbeln. Das iPhone 11, das als Einstiegsmodell das aktuelle iPhone XR ersetze, bekomme unter anderem einen Nacht-Modus, der für gute Bilder bei dunklen Lichtverhältnissen sorgen solle. Die Apple-Aktie habe von der Keynote profitiert.Die Nachfolger der aktuellen Top-Modelle iPhone XS und XS Max würden die Namen iPhone 11 Pro und Pro Max tragen. Die vorgestellten Geräte hätten nun drei Kameras - mittlere Brennweite, Teleobjektiv und Ultra-Weitwinkel. Bei den Pro-Modellen sollten mit der neuen Funktion "Deep Fusion" besonders hochwertige Aufnahmen durch die Auswertung mehrerer Bilder entstehen. Die Kameras würden dafür neun Fotos mit verschiedenen Einstellungen aufnehmen und daraus "Pixel für Pixel" ein Bild zusammensetzen, wie Marketing-Chef Phil Schiller am Dienstag erläutert habe. Beim Nacht-Modus hätten vor einem Jahr Googles Smartphones der Marke "Pixel" die damals neuen iPhones abgehängt.Die iPhones hätten auch weitere Verbesserungen bekommen. Das Glas der Geräte solle nun deutlich wiederstandfähiger sein, die Gesichtserkennung FaceID solle schneller greifen. Die Batterie solle beim Pro bis zu vier Stunden länger halten als beim aktuellen XS und beim größeren Pro Max bis zu fünf Stunden länger als beim XS Max. Kostenpunkt: Das iPhone 11 werde es in Deutschland ab 799 Euro (mit 64 Gigabyte Speicher) geben. Das Pro verkaufe Apple ab 1.149 Euro und das Pro Max ab 1.249 Euro. Die neuen Modelle kämen am 20. September auf den Markt.Bei der neuen Generation der Computer-Uhr Apple Watch bleibe der Bildschirm erstmals die ganze Zeit an. Bisher sei er normalerweise schwarz gewesen, um Strom zu sparen, und erst angesprungen, wenn der Bewegungssensor erkannt habe, dass der Arm hochgehoben werde. Für die Funktion setze Apple bei der "Series 5" der Uhr ein neues Display ein, das weniger Strom verbrauche. Die Batterie solle damit 18 Stunden halten. Die Uhr bekomme auch einen Kompass. Die Notruf-Funktion funktioniere nun in allen Ländern. Die Alu-Gehäuse würden ab jetzt aus Recycling-Aluminium hergestellt. Erstmals gebe es Gehäuse aus Titan und wieder auch aus Keramik.Apple habe die Anleger mit den neuen Produkten überzeugt. Zum Handelsende habe die Aktie angezogen und den Handel mit einem Plus von rund 1,2 Prozent beendet. Damit würden sich die Papiere wieder dem Jahreshoch bei 221,37 Dollar nähern. Gelinge der Sprung über diese Marke, wäre der Weg in Richtung Rekordhoch frei."Der Aktionär" bleibt bei seiner Einschätzung: Die Apple-Aktie gehört in jedes Langfrist-Depot und ist auch auf dem aktuellen Kursniveau ein Kauf, so Michel Doepke. (Analyse vom 11.09.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link