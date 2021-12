Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Omicron-Variante drücke am Donnerstag auf die Kurse und der NASDAQ 100 gebe rund 0,6 Prozent auf 16.299 Punkte nach. Dem schwachen Gesamtmarkt trotze jedoch erneut die Aktie von Apple. Insbesondere eine Analystenstudie aus dem Hause Wedbush beruhige die iPhone-Anleger.Wedbush-Analyst, Dan Ives, schreibe, dass die iPhone-Nachfrage aktuell das Angebot um zehn Millionen Geräte übertreffen dürfte. Auf die Berichte von Bloomberg oder die Warnungen seiner Kollegen von Goldman Sachs wolle der Experte anscheinend nicht vertrauen. Ives verlasse sich lieber auf seine eigenen Channel-Checks, die auf eine starke Nachfrage von rund 40 Millionen Geräten im Weihnachtsgeschäft hinwiesen.Während sich die Wall Street auf den Chip-Mangel konzentriere, so der Analyst, hätten seine Prüfungen ergeben, dass die Nachfrage nach dem iPhone 13 sowohl auf dem Heimatmarkt als auch in China deutlich über dem lägen, was der Konsens erwarte.Ives wage auch einen etwas weiteren Blick in die Zukunft und sehe im möglicherweise in der zweiten Jahreshälfte 2022 erscheinenden AR-Headsets von Apple den nächsten Verkaufsschlager des Tech-Riesen. Dank des Megatrends rund um das Metaverse könnte eine erfolgreiche Produktveröffentlichung der Apple-Aktie einen Kursgewinn von rund 20 Dollar bescheren.Fest stehe dagegen heute nur: An einem von Corona-Schwächen geprägten Donnerstagshandel zeige die Apple-Aktie mit einem Plus von 0,6 Prozent erneut, dass Anleger in inflationären Zeiten mit unsicheren Aussichten das US-Papier als sicheren Hafen nutzen würden.Der Aktionär empfiehlt: Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 09.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.