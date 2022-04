Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. (25.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Zum Start in die wohl wichtigste Woche der aktuellen Quartalsberichtssaison würden am US-Aktienmarkt am heutigen Montag weitere Verluste geschrieben. Auch die Aktie von Apple habe zum Handelsstart an der Wall Street zu den Verlierern gezählt. Neben dem schwachen Gesamtmarkt bremse auch die Sorge vor weiteren Zwangspausen bei chinesischen Zulieferern.Die Angst vor weiteren, strengen Corona-Lockdowns in China dämpfe derzeit die aktuellen Konjunkturaussichten für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Für Apple könnten sie darüber hinaus jedoch auch ganz akute Auswirkungen auf das Tagesgeschäft haben. Denn laut Medienberichten stehe die Produktion in zwei Werken den Zulieferers Foxconn derzeit still.Wegen einem starken Anstieg der Covid-Fälle in der Region blieben zwei Produktionsstätten in der chinesischen Großstadt Kunshan auf behördliche Anordnung vorerst geschlossen, habe das Unternehmen laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters mitgeteilt. Dank einer rechtzeitigen Verlagerung der Produktion und hohen Lagerbeständen seien die Auswirkungen derzeit jedoch begrenzt, heiße es im Statement von Foxconn.Mit der Angelegenheit vertraute Quellen würden gegenüber Reuters außerdem berichten, dass des sich bei den Corona-bedingt geschlossenen Werken um keine wichtigen Komponenten für Apple-Produkte gefertigt würden. Man erwarte keine Auswirkungen auf die Produktion von iPhones.Dennoch seien die Sorgen vor weiteren und länger anhaltenden Lockdowns - insbesondere in der Region Peking - groß und würden weltweit Sorgen vor einer wirtschaftlichen Abkühlung auslösen. Die chinesische Regierung verfolge bei Corona-Ausbrüchen eine Null-Toleranz-Politik. In der Wirtschaftsmetropole Shanghai hätten nach einem Anstieg der Fallzahlen zeitweise 25 Millionen Menschen wochenlang unter Quarantäne gestanden.Alleine am heutigen Montag gehe es mit dem Kurs um weitere 1,1 Prozent auf rund 160 Dollar abwärts. An den starken Langfrist-Perspektiven des Tech-Riesen habe sich jedoch nichts geändert."Der Aktionär" bestätigt daher vor den Quartalszahlen am Donnerstag (28. April) die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 25.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: