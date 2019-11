Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

241,85 Euro +0,29% (19.11.2019, 14:52)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 267,90 +0,30% (19.11.2019, 14:52, vorbörslich)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (19.11.2019/ac/a/n)



Nach zwei Monaten im iPhone 11-Zyklus würden die Daten auf eine signifikante Verbesserung der Absatzzahlen schließen lassen, so die Analysten der Credit Suisse. Die Statistik aus China zeige für die Monate September und Oktober einen kombinierten Anstieg der Verkäufe gegenüber dem Vorjahr von 6%. Acht Wochen nach der Markteinführung würden sich Angebot und Nachfrage noch immer nicht in einem Gleichgewicht befinden.Ein stärkeres Gewicht der Service-Aktivitäten im Umsatzmix lasse eine höhere Bewertungsmultiple für die Apple-Aktie gerechtfertigt erscheinen. Problematisch seien aber steigende Aktienkurse offenbar infolge eines stärkeren iPhone-Geschäfts. Aufwärtspotenzial im Service-Geschäft sollte vielmehr dafür der Auslöser sein, so der Analyst Matthew Cabral.Die Analysten der Credit Suisse bestätigen in ihrer Apple-Aktienanalyse das "neutral"-Rating sowie das Kursziel von 221,00 USD.